Havaí se prepara para possíveis 'ventos perigosos e enchentes' do furacão Lane

22/08/2018 | 22:27



Alertas de furacão foram emitidos nos Estados Unidos para as ilhas de Maui, Lanai, Molokai e Kahoolawe, e um monitoramento de furações está em vigor para as ilhas de Oahu, Kauai e Niihau, ao passo que o Havaí se prepara para a chegada do furacão Lane.

Às 18h (de Brasília), a tempestade estava situada a cerca de 420 milhas a sul-sudeste de Honolulu, viajando na direção oeste-noroeste a 8 milhas por hora. O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) alertou sobre como prevê que "o furacão Lane se aproxime perigosamente das principais Ilhas Havaianas como um furacão da quinta até o sábado, potencialmente trazendo ventos perigosos e enchentes-relâmpago possivelmente fatais a partir de chuvas pesadas". (Dow Jones Newswires)