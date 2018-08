Grande ABC gera 1.204 vagas em julho

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



23/08/2018 | 07:07



O mercado de trabalho do Grande ABC gerou abertura de 1.204 vagas no mês de julho. O número representa uma média de cerca de 40 contratações diárias durante o período e resulta no saldo – diferença entre admissões e desligamentos – de 1.204 postos com carteira assinada durante os sete primeiros meses de 2018.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados ontem pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). A cidade responsável pela maior geração de empregos no período foi São Caetano com 682 vagas, porém no saldo deste ano, São Bernardo lidera com a contratação de 3.329 trabalhadores (mais informações na arte ao lado). Em julho do ano passado, o número foi ainda melhor e chegou a 2.539 vagas.

Segundo o coordenador do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, Sandro Maskio, mesmo com o resultado positivo, os índices não resultam em uma recuperação consolidada no mercado de trabalho.

“Em maio e no início de junho, tivemos a paralisação no setor de transportes, que refletiu em outros indicadores (em junho, o saldo de empregos ficou negativo em 580 postos). Mesmo assim, ainda é cedo para falar em uma retomada sustentável porque a gente vem de um histórico de perdas grandes de empregos, principalmente no setor industrial. Qualquer pequena variação no processo produtivo gera contratações. E embora tenham ocorrido pequenas melhoras, o setor industrial ainda tem uma capacidade ociosa grande na região, que gira em torno dos 30%”, analisou.

O setor responsável pelo maior número de contratações em julho foi o de serviços, com saldo de 930 vagas no período. Logo em seguida, aparece a construção civil com 296 e a indústria com 112. Apenas o comércio demitiu – foram 157 desligamentos.