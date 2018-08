Santo André empata com o Santos e se mantém no G-4

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/08/2018 | 21:54



O Santo André conseguiu se manter no G-4 do Grupo 3 da Copa Paulista. Nesta noite, o time foi até a Vila Belmiro, na Baixada Santista, e empatou por 0 a 0 com o Santos, que utiliza equipe sub-23 na competição. Com o resultado, o Ramalhão se mantém na terceira posição com oito pontos, assim como o São Bernardo, em quarto, mas os andreenses levam vantagem no saldo de gols (3 contra 2). O Peixe é o quinto, com sete.



Na próxima rodada, que fecha o primeiro turno, o Santo André recebe o líder São Caetano (11 pontos), sábado, às 15h, para o clássico regional no Estádio Bruno Daniel.