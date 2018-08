São Bernardo fica no 0 a 0 com o Bragantino

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/08/2018 | 21:53



O São Bernardo foi a Bragança Paulista disposto a conquistar mais três pontos na Copa Paulista. Entretanto, com uma atuação abaixo do esperado na noite desta quarta-feira, a equipe aurinegra ficou no 0 a 0 com o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. Com o resultado, o Tigre chegou aos oito pontos, na quarta colocação do Grupo 3, enquanto o Massa Bruta somou seu segundo ponto, na vice-lanterna.

A primeira etapa foi bastante movimentada. Foram de Edvan e Gustavinho as duas primeiras boas chances de gol dos são-bernardenses. Anderson Ligeiro respondeu pelo Bragantino, mas Luiz Felipe teve oportunidade de colocar o Tigre na frente, sem sucesso.

Na segunda etapa o duelo perdeu em emoção. Apenas nos 15 minutos finais as equipes resolveram atacar. Gustavo Vintecinco foi quem arriscou pelo Braga, mas parou em Rafael Pascoal. Na sequência, Fernando Júnior tentou pelo São Bernardo e Farley espalmou. O arqueiro do time da casa ainda salvou em finalização de Gustavinho, mas quem garantiu o 0 a 0 foi Rafael Pascoal, com duas defesas sequenciais e milagrosas aos 44 minutos.

O próximo jogo do São Bernardo na Copa Paulista será sábado, às 15h, contra o Santos, no Estádio do Inamar (Diadema) - o 1º de Maio está novamente interditado.