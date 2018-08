Palestras sobre saúde bucal devem atrair até 80 pessoas

Juliana Stern

Especial para o Diário



23/08/2018 | 07:00



Moradores do Jardim Belita, em São Bernardo, poderão se informar gratuitamente sobre prevenção e tratamento de doenças bucais durante a ação social Diário do Grande ABC nos Bairros, que acontece no sábado, das 9h às 15h, na EE Maria Osório Teixeira. As palestras de orientação, ministradas por representantes da Dental Plus, devem atrair 80 pessoas para a terceira edição do projeto de 2018.

Além de orientar sobre doenças bucais, dúvidas sobre tratamentos e escovação também serão atendidas. “Normalmente temos grande público nas palestras e, no fim, entregamos guia com passo a passo da escovação”, diz a gerente comercial da Dental Plus Natália Buzo.

Para o vendedor Claudemir da Silva Lima, a proposta é interessante já que sua esposa está com algumas dúvidas sobre procedimento odontológico que ela terá de fazer. “É um implante, mas ela tem alguns receios. Vai ser interessante para tirar algumas dúvidas.”

Além disso, estudantes do curso técnico de Enfermagem do Colégio Renil administrarão testes de glicemia e aferição de pressão gratuitamente para quem comparecer no evento. “Conseguimos identificar muita gente que sofre de hipertensão arterial e não sabia da condição. A partir daí podemos orientar o paciente sobre o tratamento que deve seguir”, afirma o coordenador do curso de Enfermagem, Ricardo Fritiz de Aquino.

Exame oftalmológico também estará disponível para a população.