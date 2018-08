Ribeirão Pires terá ‘Dia D’ de conscientização em Saúde

Da Redação



23/08/2018 | 07:00



A Secretaria de Saúde e Higiene de Ribeirão Pires realizará hoje rodada de serviços gratuitos aos moradores na Praça Central da Vila do Doce. Das 10h às 16h, profissionais do setor farão orientações sobre prevenção a doenças e hábitos saudáveis com o corpo e a mente, especialmente em relação ao aleitamento materno, tema da campanha Agosto Dourado, que acontece durante todo o mês nas unidades de Saúde da cidade.

Entre as atrações também estão orientações em Saúde bucal e esclarecimento de dúvidas sobre infecções sexualmente transmissíveis.