'O que todo mundo quer é enfrentar o Bolsonaro no 2º turno', diz Alckmin

22/08/2018 | 20:43



O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, declarou nesta quarta-feira, 22, que o "sonho" de todos os presidenciáveis é chegar ao segundo turno com Jair Bolsonaro (PSL), que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O que todo mundo quer é enfrentar o Bolsonaro no segundo turno, porque ele perde para qualquer um", disse o tucano, que cumpre agenda de candidato no Tocantins.

Segundo o Datafolha divulgado hoje, o tucano aparece com entre 6% e 9%, a depender do cenário pesquisado. No que exclui o ex-presidente Lula e coloca em seu lugar o ex-prefeito Fernando Haddad, Alckmin fica atrás de Bolsonaro (22%), Marina Silva (Rede), que atinge 16%, e Ciro Gomes (PDT), que tem 10%.

Apesar da dianteira, Bolsonaro fica atrás de Marina e Alckmin no segundo turno, de acordo com a pesquisa do Datafolha. Contra a ex-ministra, o deputado perderia hoje por 45% a 34%. Já no embate com o tucano, o candidato do PSL seria derrotado por 38% a 33%. Contra Ciro, há situação de empate técnico: 38% contra 35%. Lula bateria todos os candidatos no segundo turno, enquanto Haddad perderia nos dois cenários testados, contra Bolsonaro (38% a 29%) e Alckmin (43% a 20%).

Apesar de figurar no escalão médio dos candidatos neste momento, o tucano continuou repetindo o mantra que a eleição só começa com o horário eleitoral na TV e rádio. "Nós vamos trabalhar para chegar no segundo turno e vamos chegar", disse o ex-governador de São Paulo.