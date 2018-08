Peça lembra tragédia em Minas Gerais; veja mais opções

da Redação



Em novembro de 2015 Minas Gerais viveu seu maior desastre natural: o rompimento da barragem de rejeitos de minérios de Fundão, em Mariana. A lama afetou diretamente a Bacia do Rio Doce e os moradores do entorno.

Munir Pedrosa, autor da peça Hotel Mariana, que será apresentada hoje, às 14h, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 220), em Ribeirão, foi ao local e colheu o depoimento das pessoas que viveram e ainda vivem os ecos desse desastre e os reproduz no palco.

A montagem utiliza a técnica ‘verbatim’, tipo documental construído a partir das palavras exatas ditas por pessoas reais e que ajudam a traçar panoramas político, histórico e cultural do Brasil atual. A apresentação será gratuita.

PROGRAME-SE

A Incrível Máquina de Livros – Literatura. De hoje até sábado, entre 10h e 18h, a máquina de troca de livros estará estacionada no Centro Cultural do Taboão – Rua Alfredo Bernardo Leite, 1.205. Basta levar um livro novo ou usado em boas condições, inseri-lo na máquina e esperar sair outro título. Entrada gratuita.

HOJE

Olam Ein Sof – Música. No Teatro do Sesi Mauá – Avenida Presidente Castelo Branco, 237. A partir das 19h30. Entrada gratuita.

AMANHÃ (24)

Exposição Imagens Musicais – Mostra de fotografias. Na Pinacoteca de São Bernardo – Rua Kara, 105. A partir das 10h. Entrada gratuita.

SÁBADO (25)

Dança do Paraitinga – Música. No Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554. A partir das 11h. Livre com entrada gratuita.

Autovoid Redemption – Música. No Vermeio Rock Pub – Rua Luiz Miguel da Silva, 126, em Santo André. A partir das 19h. Entrada gratuita.

Ocupação Estranhos Atratores – Música e literatura. No Rising Power Estudios – Avenida Coronel Fernando Prestes, 677, em Santo André. A partir das 19h. Entrada R$ 10.

Corcel 73 Toca Raul – Música. No Cactus Bar – Rua Abolição, 387, em Santo André. A partir das 21h. Ingressos: R$ 10.

Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens – Teatro. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. A partir das 20h. Ingressos: R$ 6 a R$ 20.

DOMINGO (26)

Palco do Rock com as bandas MX, Anthares, Ação Direta, Asfixia Social e Soulzera – Música. No Parque da Juventude – Av. Capitão Mário Toledo de Camargo, em Santo André. A partir das 13h. Entrada gratuita.

Orquestra Sinfônica de Santo André – Concerto. No Teatro Municipal de Santo André – Praça 4º Centenário. A partir das 20h. Entrada gratuita.