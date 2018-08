De portas abertas

Miriam Gimenes



23/08/2018 | 07:00



Até parece uma miragem para quem passeia pelas águas da Represa Billings, em Ribeirão Pires, mas não é: a Torre de Miroku, que começou a ser construída no ano 2005, por iniciativa do Templo Luz do Oriente, existe e, a partir de hoje, ela estará aberta ao público para visitação.

A ideia da construção foi de Minoru Nakahashi, que veio do Japão em 1955 e trouxe com ele a religião messiânica. Em 1973, fundou o Luz do Oriente e, 32 anos depois, começou a construção da Miroku em Ribeirão, que demorou 12 anos para ser concluída. Valeu a pena. Com 32,5 metros de altura, cinco telhados cobertos por 13 mil telhas e mais de 400 toneladas de material, quase exclusivamente madeira (angelim pedra, jatobá e eucalipto), é uma verdadeira joia arquitetônica.

A inspiração veio de uma torre do Templo Horyu, na cidade de Nara, um dos mais famosos do Japão e que foi declarado Patrimônio mundial pela Unesco em 1993. Nakahashi morreu em 2012 e quem deu continuidade à obra foi seu filho, o reverendo Hiroki Nakahashi.

Em janeiro, o Diário participou de uma visita experimental ao local. Em pouco mais de 20 minutos, saindo em embarcação temática da Marina do Tahiti Náutica Clube, em Ribeirão, se avista a torre em meio a vegetação, o que dá um clima todo especial ao passeio.

O diferencial entre a daqui e a do Japão, disse à época o reverendo, é que o telhado da de Ribeirão foi pintado com ouro líquido, importado de lá. Além disso, embora tenha sido idealizado pela igreja messiânica, trata-se de lugar ecumênico, tanto que do lado de fora há espaço dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

E o seu interior, que não pode ser fotografado para ‘preservar a divindade’, é um espetáculo à parte. Como protagonista está a estátua da Deusa Kannon, confeccionada em madeira lá mesmo pelo escultor Cicero D’Ávila durante dois anos, além de outras 18 réplicas, todas banhadas a ouro. Os vitrais do templo foram criados e produzidos pela artista plástica Lilian Bomeny com cristais de Murano. No alto da Torre existe antena com uma urna que possui um pouco do cabelo do Mestre Meishu-Shama, idealizador da igreja messiânica no Japão.

A torre ficará aberta de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h (retorno ao pier). Durante o horário de verão o último barco sairá às 18h do pier. O ingresso, que pode ser comprado no site uakatour.com.br, custa R$ 55 para adultos e crianças acima de 12 anos (que inclui traslado da agência Uaka Tour (Av, Fortuna, 100) ao Tahiti Náutica Club e a embarcação até o templo), e R$ 27,50 (meia-entrada).

REGRAS DE VISITAÇÃO

Não é permitida a entrada de qualquer tipo de bebida e alimentos;

É proibido fazer fotos e filmagens nas áreas fechadas (dentro do templo e da imagem de Kannon);

Deve-se trajar roupas adequadas. Não será permitida a entrada com peças como trajes de banho, decotes no colo e costas, ombros de fora, barriga à mostra, regatas, saias e shorts curtos. Sugere-se que caso tenha dúvidas quanto a vestimenta, é melhor levar um lenço ou casaco;

É proibido fumar em qualquer dependência do espaço;

É proibido pegar mudas de flores e plantas;

É proibido sentar, debruçar ou deitar na grama, bem como em qualquer outra dependência do espaço;

As manifestações de contatos íntimos acalorados (beijos, abraços, carícias etc) são proibidas;

Tem de fazer silêncio, já que o espaço é para contemplação e meditação;

Celular apenas no silencioso.