Minas pelo grafite

Marcela Munhoz



23/08/2018 | 07:00



Lugar de mulher é onde ela quiser. No domingo, 100 delas estarão no bairro Lapa, em São Paulo, grafitando enorme mural, cada uma com sua arte. Elas foram convidadas para participar do projeto Cem Minas Na Rua, dentro da programação da Virada Sustentável. O espaço será simbolicamente batizado de Rua das Cem Minas depois do evento gratuito, que acontece o dia todo. Além do grafite, haverá DJ e feira de produtos de mulheres empreendedoras. A ideia foi das artistas Mariana Jorge, a Majo, e Vanessa Lopez, a Mado Lopez.

Na turma estão artistas aqui da região. Prila Maria, 36 anos, de São Bernardo, é uma das que vai deixar sua marca registrada no muro. Sua personagem é mulher negra, empoderada e ativista. “Não é só um evento de grafite comum, é um verdadeiro dia de militância. Por isso, está sendo uma honra participar, estar entre as 100”, conta ao Diário, a artista que faz questão de apresentar nas suas obras a importância do feminismo interseccional, além de levantar discussões sobre outros temas relevantes, como legalização do aborto e mãe solo.

Ana Beatriz Santos Silva, 26, de Diadema, conhecida por Bia Ursinha, também está se sentindo feliz em poder fazer parte do movimento. O evento foi divulgado no rupo de mensagens Mulheres em Cena, do qual participam grafiteiras do Grande ABC e região. “Assim, unidas, as mulheres se fortalecem, se ajudam, até com dicas para cuidar dos filhos. Nós queremos ocupar as coisas, mas precisamos de estrutura”, comenta a artista, que parabeniza os organizadores por terem pensado em espaço para as crianças. Bia, que costuma grafitar uma ursinha, é formada em Pedagogia e utiliza a personagem nas aulas. Segundo ela, é seu auto-retrato. “Tem nariz e bochechas grandes, cabelo cacheado.”

Cem Minas – Virada Sustentável – Evento. Domingo, das 9h às 18h30, na Rua Heliodoro Ébano Pereira, na Lapa de Baixo, São Paulo. Entrada gratuita.