Ator que teria sofrido agressão sexual de Asia Argento revela porque não foi a público antes: Tive medo

22/08/2018 | 18:16



Quando no domingo, dia 19, o New York Times publicou uma matéria revelando que Asia Argento tinha pago - junto com Anthony Bourdain - quase um milhão e meio de reais a um ator que a acusava de uma agressão sexual ocorrida em 2013, quando ele tinha apenas 17 anos de idade, o público ficou em choque, já que ela mesma é uma das mais ativas membras do movimento MeToo, que acusa agressões e assédios em Hollywood.

Agora, Jimmy Bennett, o ator que move o processo, falou ao mesmo jornal - dizendo que estava com muito medo e vergonha, por isso não veio a público antes:

Eu tentei buscar justiça de uma maneira que fazia sentido para mim na época, porque eu não estava pronto para lidar com as ramificações da minha história se tornar pública.

E continuou:

Na época, eu acreditava que existia um estigma em estar nessa situação, como homem, na nossa sociedade. Eu não acho que as pessoas entendem o que aconteceu, nos olhos de um adolescente.

No processo, os advogados de Bennett alegam que ele ficou traumatizado e impedido de trabalhar, e pedem três milhões e meio de dólares em danos morais.

A própria Asia assumiu que pagou o ator - junto com o namorado Anthony Bourdain - mas que não havia feito sexo com ele. Já mensagens de texto supostamente trocadas entre ela e uma amiga dizem o contrário.