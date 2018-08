Netuno perde novamente no Inamar

João Victor Romoli

22/08/2018



O Água Santa encerrou o primeiro turno da Copa Paulista de forma melancólica. A equipe, que perdeu por 2 a 1 para o Taubaté, de virada, na tarde desta quarta-feira, no Estádio do Inamar, é a lanterna do Grupo 3 e viu o seu projeto de usar o elenco sub-20 não dar resultado.

Dentro de campo, o time até parecia que daria o gosto da vitória aos torcedores pela primeira vez, já que o zagueiro João Elias abriu o placar aos sete minutos. Depois, porém, o Netuno pecou novamente quando não podia. Os jogadores recuaram e o Taubaté virou ainda no primeiro tempo com Michael, aos 37, e Adriano, nos acréscimos. Na segunda etapa, o clube mandante não conseguiu levar perigo.

Agora, o Água Santa terá nove dias para descansar, uma vez que não atuará na rodada de fim de semana, e para, pelo menos, ajustar a equipe para tentar sair da Copa Paulista de cabeça erguida.