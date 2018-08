Santo André reduz preço do ingresso para clássico com o São Caetano

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



22/08/2018



A diretoria do Santo André tomou a iniciativa de reduzir o preço do ingresso para o clássico contra o São Caetano, sábado, às 15h, no Estádio Bruno Daniel, pela última rodada do primeiro turno da Copa Paulista. Se antes os bilhetes custavam R$ 20, agora o torcedor pagará metade do valor, ou seja, R$ 10, sendo que estudantes, professores da rede pública e portadores com necessidades especiais pagam meia. Torcedores com mais de 60 anos ou com menos de 12 têm entrada gratuita.



Os ingressos estão disponíveis a partir desta quinta-feira, na bilheteria da Sede Poliesportiva, localizada na Rua dos Ramalhões, sem número, no Parque Jaçatuba, das 9h às 17h. No sábado, o torcedor pode comprar os bilhetes direto no Bruno Daniel.