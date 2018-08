Caminhada da Família 2018 agita parque em São Caetano

Parabéns!

Em comemoração ao aniversário de 465 anos de São Bernardo, os alunos do Colégio Companhia do Saber realizaram mostra sobre patrimônios históricos do município. “Trabalhamos o incentivo ao conhecimento. Eles não precisam viajar para terem lazer”, conta

a coordenadora do Ensino Fundamental, Nena Peres.

Segurança

Integrantes das guardas civis municipais do Grande ABC foram certificados, após treinamento, como professores no curso Tiro Defensivo na Preservação da Vida, também conhecido como Método Giraldi, A formatura dos 29 profissionais, realizada no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, ainda contou com palestra do criador da técnica, o coronel Nilson Giraldi.