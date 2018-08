Fernando Júnior é novidade entre relacionados no São Bernardo

Dérek Bittencourt



22/08/2018 | 16:57



O técnico Wilson Júnior ganhou um reforço de última hora para o jogo do São Bernardo contra o Bragantino, na noite desta quarta-feira, às 20h, em Bragança Paulista, pela sexta rodada da Copa Paulista. O atacante Fernando Júnior, devolvido do empréstimo para o Londrina, foi regularizado e viajou com o elenco para o Interior.

Fernando Júnior chegou ao Tigre em 2017 para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Durante a Série A-2 do Paulista deste ano, ganhou posição na lateral esquerda a partir da lesão de Assis. Entretanto, nesta Copa Paulista deve ser utilizado em sua posição de origem.

Seu retorno do Londrina se deve pela troca de treinador no time paranaense. Sérgio Soares deu lugar a Roberto Fonseca - ambos ex-São Bernardo, inclusive -, que não utilizaria o atacante e o clube decidiu devolvê-lo.