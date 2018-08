Reynaldo Gianecchini pretende ser pai em breve por inseminação artificial

22/08/2018 | 16:11



Reynaldo Gianecchini será pai em breve! Pelo menos, é isso que diz o colunista Leo Dias, que revelou a informação no programa Fofocalizando. De acordo com o jornalista, o ator congelou o sêmen em uma clínica no Rio de Janeiro e fará uma inseminação artificial em uma amiga, cujo nome não foi divulgado.

Gianecchini conheceu a futura mãe de seu filho pelo Instagram. Eles conversam pelo menos duas vezes ao dia pelo telefone. Mas os dois já teriam acertado que não vão morar juntos, mas que vão compartilhar a guarda da criança.

Será que realmente vem bebê por aí? Caso positivo, as notícias são boas, não é?