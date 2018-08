Anitta foi convidada para substituir Viviane Araújo como Rainha de Bateria na Salgueiro

22/08/2018 | 16:11



As coisas não estão fáceis para Viviane Araújo. Segundo informações do colunista Leo Dias, Anitta foi convidada para substituir Vivi como Rainha de Bateria na Salgueiro. Entretanto, a funkeira não aceitou o pedido por achar que, por conta de sua agenda, não conseguiria se comprometer completamente com os ensaios.

A atriz pode deixar o cargo de Rainha por relações estremecidas. Na época em que participou do reality A Fazenda, Viviane ganhou um grande apoio da Salgueiro e da diretora da escola. Acontece que Regina Celi foi afastada do cargo sob acusações da oposição de irregularidades em sua chapa. A presidência da agremiação, então, foi para André Vaz.

No meio dessa confusão, Vivi se aproximou de André para continuar com o seu posto de Rainha. Mas após o término do processo, Regina retornou ao comando da Salgueiro - e se sentindo traída pela atriz, que ficou em cima do muro.

Que confusão, não é? Será que vem nova Rainha de Bateria por aí ou Viviane dará um jeito de continuar na Salgueiro?