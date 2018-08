Debora Rodrigues revela que Silvio Santos a fez colocar dentes iguais aos dele

22/08/2018 | 16:11



Quem se lembra do programa Fantasia? Três ex-apresentadoras da atração do SBT, Tânia Mara, Adriana Colin e Debora Rodrigues, foram ao Programa do Porchat, e, entre várias revelações, a de Debora foi a que mais surpreendeu.

Porchat perguntou se Silvio mexia no visual delas e elas responderam que sim. Rodrigues então disparou: Tudo. Até nos meus dentes. Ele me mandou no dentista dele, o dentista dele fez em mim, com a boca pequena que eu tenho, fez os dentes do Silvio Santos.

Parecia que eu estava com dentadura. O dentista falou assim: O sorriso tem que saltar na câmera. (...) Acabou o programa e minha família toda ligando: "A Debora está de dentadura?".