Meghan Markle e príncipe Harry não terão a custódia de seus futuros filhos

22/08/2018 | 16:11



Meghan Markle e o príncipe Harry não param! Desde que se casaram, eles têm viajado muito, e o que o público não para de perguntar é quando eles diminuirão o ritmo para terem um filho! Mas, acredite se quiser, segundo a Cosmopolitan, quando a criança chegar ao mundo, o casal não terá controle dela como uma família comum teria.

Segundo Marlene Koenig, existe uma estranha regra dos anos 1700 que diz que os reis devem ficar com a custódia de seus netos menores de idade. Tudo isso porque o rei George I queria ter total controle de seus netos. Estranho, né?

- Ele fez isso porque tinha uma relação ruim com seu filho, o futuro rei George II, então criou a lei para ser o guardião dos próprios netos. Desde então a regra nunca mudou.

E você deve ter reparado que Meghan e Harry estão meio sumidos recentemente. O motivo disso é que os dois estavam viajando com George e Amal Clooney! Segundo a ABC, Harry e Meghan foram visitar George e Amal em Laglio, uma pequena cidade na Itália. A propriedade conta com piscina, campos de tênis, uma sala de cinema, academia e espaço para comer pizza! Omid Scobie, contribuidor da ABC sobre assuntos da realeza, contou um pouco sobre como foi a viagem:

- Amal e Meghan passaram boa parte de seus dias na piscina juntas e, claro, brincando com os gêmeos. George e Harry compartilharam a paixão que têm por motocicletas e ainda jogaram basquete juntos.

E quer saber por que ninguém ficou sabendo sobre esta viagem? Segundo Scobie, foi feita uma operação secreta para conseguir levar Harry e Meghan até lá.

- O próprio Clooney voou para Londres com seu jatinho particular e então um carro sem identificação os transportou do local onde o avião pousou até a casa de Clooney, com, é claro, seguranças a postos sempre.