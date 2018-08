Demitido de clube egípcio, Alberto Valentim negocia com o Vasco

22/08/2018 | 16:01



Demitido do Pyramids FC, do Egito, na semana passada, Alberto Valentim pode voltar ao futebol brasileiro nos próximos dias. O treinador, que comandava o Botafogo antes de se arriscar no futebol egípcio, entrou em negociação com o rival Vasco. O clube de São Januário admite as conversas, mas não estabelece prazo para um eventual acerto.

Se a negociação avançar, Valentim deve retornar ao Brasil nos próximos dias, possivelmente até o fim de semana, para assinar contrato com o clube cruzmaltino. O nome do ex-treinador do Botafogo ganhou força nos últimos dias. Antes eram cotados para assumir o cargo os técnicos Roger Machado, Jair Ventura e Levir Culpi.

O Vasco está sem treinador desde a inesperada saída de Jorginho, no último dia 13. O técnico comandou a equipe por apenas dez partidas. Logo após a demissão, a diretoria do clube anunciou que não teria pressa para definir o seu sucessor. Enquanto isso, o time é comandado pelo interino Valdir Bigode.

Ainda sob o comando do auxiliar técnico, a equipe cruzmaltina vai enfrentar o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Brasileirão.