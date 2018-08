Gilmar diz esperar que registro de Lula seja julgado ainda neste mês pelo TSE

22/08/2018 | 16:02



O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira, 22, que sua expectativa é de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) resolva até o final de agosto a situação do registro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado na Lava Jato. O início do horário eleitoral está marcado para o dia 31 de agosto. Se o caso não obtiver decisão até lá, Gilmar Mendes considera que Lula poderá ser apresentado como candidato no horário eleitoral.

"Se não tiver (decisão), vai para a televisão, acho que sim. Mas minha expectativa é que o TSE vai resolver o mais rápido", respondeu o ministro, que deixou de integrar o tribunal em fevereiro deste ano.

A sinalização do ministro Luís Roberto Barroso, relator do registro de Lula no TSE, é de que irá respeitar os prazos de tramitação do registro da candidatura, o que deve levar o caso ao plenário da Corte Eleitoral apenas no início de setembro. Nesse período, a propaganda partidária já estará sendo veiculada no rádio e na televisão.

Barroso pretende imprimir ao registro de candidatura de Lula o mesmo rito previsto para qualquer outro candidato que dispute o Palácio do Planalto, segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Nesta quarta-feira, se encerra o prazo para as impugnações da candidatura de Lula, que já é alvo de 14 contestações no TSE.