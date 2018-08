Temer lamenta morte de soldado ferido em operação da intervenção no Rio

22/08/2018 | 14:32



Pelo Twitter, o presidente Michel Temer lamentou a morte do soldado Marcus Vinícius Viana Ribeiro, nesta quarta-feira, 22. Marcus Vinícius foi ferido há dois dias durante Operação da Intervenção Federal na Segurança Pública no Rio de Janeiro.

"Com pesar recebi a notícia da morte do soldado Marcus Vinícius Viana Ribeiro, ferido na segunda-feira durante Operação da Intervenção Federal no RJ. Minha solidariedade à família e amigos do militar", escreveu Temer.

Marcus Vinícius foi o terceiro militar morto após ser baleado na megaoperação do Comando Conjunto realizada na segunda-feira, 20, na zona norte do Rio. Estas foram as primeiras mortes de militares registradas desde o início da intervenção federal, em fevereiro.