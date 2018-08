Filha de Celso Portiolli faz 18 anos e recebe artistas em festa

22/08/2018 | 12:23



A filha do apresentador Celso Portiolli, Laura, completou 18 anos e recebeu em uma festa diversos artistas na noite de terça-feira, 21.

Entre os convidados estavam Rodrigo Faro, Larissa Manoela, Maisa Silva, Isabela Fiorentino, Eliana, Tom Cavalcante, César Filho, Lívia Andrade, Vera Viel e Cocielo, youtuber acusado de racismo recentemente.

Entre os números musicais estavam o sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, além do Bonde do Tigrão.