Após demissões, Faustão é clicado com bailarinas do Domingão

22/08/2018 | 12:11



A demissão de cinco bailarinas que integravam o balé do Domingão do Faustão deu o que falar na última terça-feira, dia 21. Nas internet, foram várias as especulações em torno do que teria motivado a saída de Raquel Guarini, Bruna Padovani, Tais Santiago, Juju Fructuoso e Rachel Drodovskinos da equipe, dando indícios de que o clima nos bastidores da atração estava tenso. No entanto, o próprio apresentador do programa dominical, mostrou que tudo está em paz com as dançarinas.

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, publicou na mesma noite uma foto no Instagram em que aparece jantando com o marido e as dançarinas Jaque Ciocci e Tatiana Scarletti, que continuam no elenco do balé. A última, inclusive, é uma das professoras do Dança dos Famosos, fazendo par com Nando Rodrigues.

Os internautas não perderam a chance de notar a proximidade do casal com as dançarinas e um seguidor escreveu: Muito legal esse contato que você tem com as meninas. Que Deus abençoe vocês.

Na mesma rede social, as dançarinas que se desligaram do programa também comentaram sobre a renovação da equipe. Raquel Guarani, a mais famosa entre as bailarinas e bi-campeã do quadro de danças, afirmou apenas que um ciclo se encerrou e que agora terá um canal no YouTube.

Depois de sete anos e meio, venho comunicar a vocês que um ciclo de trabalho se encerra. E nada melhor do que ser reconhecida pelo ícone da TV brasileira, o querido Faustão. Ali eu vive meus maiores sonhos. Ali conquistei coisas que carrego para minha vida inteira..Entrei menina e hoje saio mulher. Entrei bailarina, passei pelo site como repórter, fiz plateia, participei de todos os quadros e me tornei a única bi-campeã da história do quadro Dança dos Famosos. Sobre o que dizer disso tudo: Gratidão! Por ter realizado um sonho de infância, por trabalhar na maior empresa de televisão do país, a Rede Globo, por dividir o palco com artistas de todos os gêneros, por ter o reconhecimento do maior comunicador do país, o Faustão, por ter uma produção incrível, por ter camareiras que nos tratam como filhas, por ter a melhor equipe de caracterização, por ter coreógrafos que brilhantes,por ter o respeito e respeitar todos que ali trabalham. Estou virando a página do meu livro da vida e quero saber se posso continuar contando com vocês. Ainda não posso contar os detalhes, tem muita coisa linda acontecendo ao mesmo tempo, então, pra continuar me acompanhando é simples, se inscreva no meu canal.

Bruna Padovani também falou sobre sua saída da atração em publicação no Instagram:

Antes de entrar no ballet eu já havia trabalhado de office girl, vendedora de loja, arquivista, modelo, enfim, sempre muito guerreira e indo em busca do que acreditava. Essa foi a primeira base de onde aprendi a ter humildade de me colocar no lugar das pessoas e principalmente respeito e importância de cada funcionário dentro de uma empresa..Dentro do meu coração sempre soube que era na televisão que eu gostaria de trabalhar, mas como todos sabem, é quase que ganhar na loteria mas decidi ter uma formação antes de tentar a sorte e arriscar um sonho. Foi então que me formei bióloga. Lá aprendi a ter mais respeito pela natureza e amar o próprio corpo humano, que trabalha com tanta perfeição para nos manter vivos. Ok! O destino me pregou algumas peças e eu acabei mais uma vez seguindo meu coração e fui passar um tempo em Las Vegas para viver ao lado de quem eu amei. Essa experiência me fez ver que não importa o quanto você se importe, simplesmente tem gente que não se importa..E enfim, chegou a parte do Ballet do Faustão: embora com todas essas vivências anteriores, entrei uma menina e estou saindo uma mulher. Desde a época que morei no RJ em função das gravações até a mudança para SP, foram quase 6 anos em que estive ao lado de grandes artistas, tive oportunidades que talvez jamais teria se não estivesse ali, trabalhei ao lado do maior comunicador do Brasil e dividi o palco com minhas lindas e competentes colegas. Fui muito feliz e é claro que gostaria de ter sido mais explorada, mas tem situações que estão fora do nosso alcance. Uma coisa tenho certeza: todo esse tempo em que estive ali, não me faltaram profissionalismo, índole e caráter. Isso vou carregar comigo para sempre... e que bagagem. E olha só, cada fase da minha vida eu tirei algum aprendizado. Bora juntar tudo isso e partir para o próximo sonho, afinal, a minha vida toda sempre foi baseada nisso. Bem-vinda, vida nova que ainda não dancei a última música.

Rachel Drodovskinos mencionou o fim de um ciclo e relembrou sua participação no Dança dos Famosos:

Fim de um ciclo! Durante três anos e meio vivi experiências incríveis e inesquecíveis. Fiz absolutamente tudo que o programa tinha pra me oferecer.Foram várias matérias, muitas ações de merchandising, participações na platéia e o tão sonhado Dança dos Famosos, 2016. Cresci tanto, aprendi tanto, me doei tanto... foi lindo! Existe um momento em que a gente precisa encarar novos desafios, buscar novos horizontes e caminhos...Sem dúvida a faculdade Domingão do Faustão me deixou pronta pra tudo que eu desejo e planejo daqui pra frente.Quando a gente quer muito uma coisa, o universo conspira a nosso favor e Deus atende aos nossos pedidos!Por isso, me despeço com o coração em paz e com a certeza de que fiz um trabalho com dignidade, amor, e acima de tudo, profissionalismo!Eu trabalhei com o maior comunicador da televisão brasileira e tenho muito orgulho disso! Chegou a hora de realizar os meus maiores sonhos.

Juliana Fructuozo e Thais Santiago ainda não se manifestaram sobre a saída do programa, que segundo o colunista Léo Dias, seria pelo medo que Faustão tem de que as cinco profissionais engravidassem. O receio teria se dado pelo fato de que nos últimos dois anos, seis bailarinas da atração tiveram filhos, sendo que uma delas enfrentou duas gestações seguidas. Com isso, todas se afastaram do programa quando as barriguinhas já começaram a aparecer, ficando o total de um ano afastadas, já que também possuem direito a licença-maternidade. A idade das meninas, que estão acima dos 30 anos, também foi um dos fatores que teria motivado a demissão.

Ao colunista, a TV Globo explicou: A renovação do quadro de bailarinas acontece periodicamente e nada tem a ver com idade, mas sim com a dinâmica artística de um programa com tanto tempo no ar, que evolui naturalmente em todas as suas áreas (bailarinas, quadros, estrutura, etc).