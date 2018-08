Filme 'Capitã Marvel' ganha história em quadrinhos antes do lançamento

22/08/2018 | 12:03



Capitã Marvel vai chegar aos cinemas apenas em 2019, mas a Marvel lançará, em 14 de novembro, um prelúdio em quadrinhos do filme com missões do líder da Shield, Nick Fury (Samuel Jackson), e da agente Maria Hill (Cobie Smulders). A obra foi intitulada Captain Marvel Prelude e tem 32 páginas.

De acordo com a sinopse, a dupla de personagens vai enfrentar uma missão de "vida ou morte" para explicar por que a Capitã Marvel não está na Terra na cena final de Vingadores: Guerra Infinita. A história foi escrita por Will Corona Pilgrim, com arte de Andrea Di Vito.

Capitã Marvel se passa na década de 1990 e conta a história de Carol Danvers, pilota da Força Aérea dos Estados Unidos que tem o DNA trocado pelo de um alienígena e começa a ter superforça, voar e lançar raios.