Serra da Anchieta recebe simulado de acidente

22/08/2018 | 11:47



A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), realizou nesta quarta-feira (22) simulado de acidente na serra da Via Anchieta. O exercício começou às 10h e durou cerca de 20 minutos.

A representação simulou que uma carreta carregada com produto perigoso seguia na via, em direção ao Litoral. Ao chegar perto de um dos túneis da rodovia, o condutor do veículo perdia o controle, devido a um problema nos freios, batia na lateral do túnel e na sequência colidia com uma motocicleta, fazendo com que o garupa caísse na ribanceira e o condutor, atrás da mureta de concreto. Após isso, a carreta ficava em “L” na pista, pegava fogo e causava interdição total na via. O motorista do veículo, que transportava etanol, nada sofria. Já o condutor da moto tinha ferimentos moderados e o garupa estava em estado grave.



Com o cenário montado, equipes da Ecovias entraram em ação, em conjunto com o Policiamento Rodoviário e do Corpo de Bombeiros. As empresas do PAM (Plano de Auxílio Mútuo) de São Bernardo também participaram do exercício.



Este foi a primeira atividade prática realizada pela Ecovias neste ano e teve o objetivo avaliar, integrar e melhorar o preparo das equipes que farão atendimentos em situações como essa.

Tráfego – Por conta do simulado, a pista sul da Via Anchieta ficará bloqueada para obras, em todo o seu trecho de serra, até as 16h. O tráfego em direção ao Litoral está sendo transferido para o trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes. (Com informações de Bianca Barbosa)