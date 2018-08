Corinthians e Cruzeiro decidem em casa vaga na decisão da Copa do Brasil

22/08/2018 | 11:38



Corinthians e Cruzeiro vão decidir em casa contra Flamengo e Palmeiras, respectivamente, uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Em sorteio realizado nesta quarta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foi definida tabela das semifinais da competição de mata-mata. Os jogos serão realizados simultaneamente às 21h45 dos dias 12 e 26 de setembro (duas quartas-feiras). O campeão será definido nos dias 10 e 17 de outubro, data das duas partidas da final.

A rodada de ida das semifinais terá Flamengo x Corinthians no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e Palmeiras x Cruzeiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Duas semanas depois, os jogos de volta serão Corinthians x Flamengo, na Arena Corinthians, na capital paulista, e Cruzeiro x Palmeiras, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O sorteio desta quarta-feira foi comandado pelo diretor de competições da CBF, Manuel Flores, que explicou o mecanismo do evento. Como há dois clubes da mesma cidade - no caso, Palmeiras e Corinthians -, foi preciso fazer um sorteio casado por questões de segurança, já que os dois rivais não podem jogar em São Paulo no mesmo dia.

Com a definição da rodada de ida para o dia 12 de setembro, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro ficaram em situação complicada para utilizarem os seus jogadores convocados para amistosos da seleção brasileira nos Estados Unidos. O corintiano Fagner, o rubro-negro Lucas Paquetá e o cruzeirense Dedé deverão estar em campo com o time do técnico Tite no dia anterior, em New Jersey, no duelo contra El Salvador e teriam menos de 24 horas para voltarem ao Brasil a tempo de defenderem os seus clubes.

Utilizado desde as quartas de final, o VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) segue sendo um recurso na competição nacional. No sorteio desta quarta-feira, inclusive, houve um balanço por parte dos dirigentes da CBF quanto aos resultados com a utilização do artifício de revisão das jogadas.

Nesta temporada, a Copa do Brasil possui uma premiação recorde. O clube que levantar a taça garante em seu cofre a quantia de R$ 50 milhões. Esse valor poderia ser ainda maior (chegando a R$ 67 milhões) caso o time campeão fosse um daqueles que iniciaram a sua campanha no torneio eliminatório desde a primeira fase. Mas os quatro semifinalistas estrearam apenas nas oitavas de final por estarem na disputa da Copa Libertadores.