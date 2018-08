Apesar de cautela eleitoral, Bovespa tenta recuperação após abertura em NY

22/08/2018 | 11:21



A Bovespa iniciou os negócios em queda nesta quarta-feira, 22, de agenda fraca, mas migrou para o território positivo, buscando uma recuperação de parte das perdas de 1,50% registradas na véspera. No entanto, o fôlego é limitado pela cautela em relação ao cenário eleitoral. Os investidores digerem pesquisa de intenção de votos do Datafolha, divulgada durante a madrugada. A sondagem mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda com folga na liderança da corrida à Presidência. Mesmo preso, o petista avançou de 30% da preferência do eleitorado em junho para 39% agora, enquanto, em segundo lugar, o deputado federal Jair Bolsonaro variou pouco, de 17% para 19%.

Às 10h42, o Ibovespa subia 0,13%, aos 75.275,60 pontos, em linha com a alta moderada dos índices acionários em Wall Street. A mudança para o azul veio após o início dos negócios em Nova York, quando investidores estrangeiros entraram no mercado acionário brasileiro recompondo posições pontuais.