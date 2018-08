Nelson Rubens diz que Silvio Santos o convidou para apresentar 'Fofocalizando'

22/08/2018 | 10:17



Mais uma polêmica envolvendo o programa Fofocalizando, do SBT. Na terça-feira, 21, Nelson Rubens disse que Silvio Santos o convidou para participar da atração da emissora. A declaração foi feita durante o programa Luciana By Night, comandado por Luciana Gimenez, na Rede TV!. Ao contar sobre parte da carreira, Nelson Rubens disse que o dono do baú sempre o chamava de "fofoqueiro número um do Brasil". "Será que não fica meio pedante isso?", teria perguntado Rubens. Segundo o apresentador, Silvio Santos disse: "Calma que vai aparecer o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis. Até ele me convidar agora para o Fofocalizando".

A declaração causou surpresa inclusive para Luciana Gimenez. Nelson Rubens foi rápido em esclarecer: "Sim, mas eu tenho um contrato com a Rede TV!. O artista é sempre convidado". A direção do SBT afastou Mara Maravilha do comando do Fofocalizando na última sexta, 17, após brigas com Léo Dias e discussões com Lívia Andrade.

Durante a entrevista a Luciana Gimenez, o apresentador defendeu sua profissão: "O ser humano evoluiu com a fofoca, desde a Idade da Pedra. Se não existisse, a gente seria bicho".