Michel Teló fica sem graça após candidatas cantarem sobre ponto G no The Voice Brasil

22/08/2018 | 10:11



Na noite da última terça-feira, dia 21, o The Voice Brasil exibiu suas últimas batalhas e os técnicos definiram seus times para a próxima fase da atração. Já na segunda batalha da noite, Michel Teló acabou roubando a cena ao ficar sem jeito com a apresentação de Barbara Ferr e Tai Chiaro, que cantaram a música No Ponto, da cantora Iza, que fala sobre encontrar o ponto G.

Após a apresentação, Tiago Leifert questionou se Michel teria algum comentário a fazer sobre o tema. Sem graça, ela desconversou:

- Rapaz, eu sou um cara tímido!

Carlinhos Brown deu risada e aproveitou a deixa para brincar com o apelido de Lulu Santos:

- Muito elegante! Quem não sabia onde era o ponto G, achou o ponto Lux.

Lulu Santos, em seguida, comentou:

É basicamente é a mesma coisa, emendou o técnico.

Em seguida, ele declarou a vencedora da batalha:

A Thai deu forma e corpo a essa canção. A Bárbara tem essa voz indiscutível, o canto é com ela. Mas eu acho que foi Thai que levou.

Dreicon e Arthur também deixaram os internautas sem fôlego durante a noite! Isso porque, eles batalharam juntos e os fãs do programa ficaram desolados em ver os técnicos escolhendo entre os dois maiores crushs da temporadas. Eles cantaram o hit There's Nothing Holding Me Back, de Shawn Mendes.

Lulu optou por ficar com Dreicon no time, afirmando ter sido a decisão mais difícil da temporada, e quando Arthur já discursava em tom de despedida, Teló surpreendeu e apertou o botão Peguei, dando mais uma chance ao rapaz. Claro, a internet comemorou muito:

Não perdemos crush nenhum, escreveu um usuário do Twitter.

Essa batalha do Lulu é pra disputar quem é o mais bonito?, brincou outro.

Na próxima semana, o The Voice passa a ser ao vivo e com a participação do público. Na nova fase e com os times formados, os técnicos precisarão decidir quais participantes irão continuar na competição. Para isso, quatro integrantes de cada time irão se apresentar. Brown, Ivete, Lulu e Teló escolherão dois para continuar, e o público salvará um.