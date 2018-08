Candidato transsexual é destaque na estreia da terceira temporada de MasterChef Profissionais

22/08/2018 | 10:10



Para quem já estava com saudades de Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, começou mais uma temporada de MasterChef Profissionais. E a terceira temporada do programa já começou com tudo!

Na estreia da edição, exibido na BAND na última terça-feira, dia 21, sete cozinheiros já garantiram sua dolmã em desafios entre dois ou quatro participantes. O primeiro embate foi entre Clara Luz e Willian, que levou a melhor com a caixa-surpresa de comida mediterrânea. Em seguida, foi a vez de um desafio de finger foods, disputado por Tatiana e Roberta. Nas redes sociais, muitos acusaram Tatiana de ser arrogante e contar vantagem antes da hora, já que por não conseguir entregar o prato completo, perdeu a oportunidade para sua oponente.

Apesar de conquistar o público pela simpatia, os participantes Getúlio e Caroline não conseguiram um bom resultado na prova que misturava as culinárias francesa e brasileira. Rafael e Heaven garantiram suas dolmãs e a participante de nome exótico não passou desapercebida pelos internautas, que reconheceram a moça que se afirmava auto-didata. Dona de dois restaurantes no Rio de Janeiro, ela já foi repórter do Programa Amaury Jr. na Rede TV! e passou pela Record News de Santa Catarina, onde apresentou o Heaven's Kitchen.

Mas o grande destaque da noite foi durante o duelo de sobremesas, disputado por Thales e Franklin. A disputa foi disputadíssima e os jurados confessaram sentir dificuldade entre escolher qual dos pratos se deu melhor, ambos sendo preparados tendo a gorgonzola como ingrediente principal. Em certo momento, Thales desabafou sobre a importância da cozinha em sua vida e revelou ser um homem trans, para a surpresa dos outros competidores que estavam no mezanino:

- [A cozinha] acabou salvando a minha vida nos últimos anos. Me encontrei. É um lugar seguro para uma pessoa igual a mim trabalhar.

Por fim, a cozinha asiática fechou a estreia em mais uma prova com quatro cozinheiros, em que André e Alex garantiram seus lugares na competição.