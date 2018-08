Obituário - 22 de agosto de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/08/2018 | 10:12



Santo André



Joana Domingos do Santos, 90. Natural de Ibotirama (BA). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Sant’Anna, 89. Natual de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Olímpia de Souza, 88. Natural de Boa Esperança (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ermelinda Rodrigues Nogueira, 87. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.



Luiz Brissi, 86. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Esmenia Maluche de Oliveira, 84. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.



Munir Sayar, 81. Natural de Lucianópolis (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Joaquina Misael Monteiro, 76. Natural de Inajá (PE). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Lúcia dos Santos, 75. Natural de Itabaiana (SE). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cícera Maria dos Santos, 74. Natural de São Luiz do Quitunde (AL). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Dilcia das Dores Silva, 72. Natural de Serro (MG). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Antonio José Feitosa, 68. Natural de Palmeirina (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Jesus Cajazeiro, 68. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosangela Magali dos Santos de Oliveira, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Cozinheira. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Claudinei do Amaral, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Genildo Paes de Lira, 47. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Maria Correia do Carmo, 96. Natural de Peçanha (MG). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



Corina Coriolano Mota, 93. Natural de Viçosa do Ceará (CE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



Manoel Pereira da Silva, 92. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



Ajacira Lourenção Zanutto, 86. Natural de Areiópolis (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



Irene Ramiro Requena, 82. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.



Maria Romualda Batista, 81. Natural de Dores de Guanhães (MG). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



Cleide Aparecida Comisso, 77. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Jardim Orlandina, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



Terezinha Marsola, 76. Natural de Santo Antonio da Posse (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Maria da Conceição Rosa Arias, 76. Natural de Cáceres (MT). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



Emílio Ferreira de Moraes Filho, 70. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.



Luiz Miguel Neto, 68. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



José Domingos da Silva, 66. Natural de Canavieiras (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Antonio Jorge Sapio, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Joana Cabanas dos Santos, 65. Natural de Ponte Porã (MS). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.



Jonice Rodrigues Antunes, 64. Natural Corumbá (MS). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Vale da Paz.



Osni Alves Feliciano, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Elza Caram Franjolli, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Mariana, em São Paulo (SP). Dia 21, em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mário Sérgio Mei, 91. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 20. Crematório.



Terezinha Ferreira de Souza, 85. Natural de Estrela do Sul (MG). Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Daniel de Paula Ramos, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.



Alaíde Moraes Peralta, 78. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.



Valdir Grandelli, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Marta Chucre Kitano, 81. Natural de Blumenal (SC). Residia em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Josefa Maria de Oliveira, 73. Natural de Pedro Alexandre (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



Mauá



Maria Laurinda Pereira, 92. Natural de Aliança (PE). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 17. Cemitério Municipal de Vicência (PE).



Antonio Pereira dos Santos, 86. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila João Ramalho. Dia 17. Vale dos Pinheirais.



José Souza de Melo, 85. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Maria Martins de Almeida, 83. Natural de Portugal. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Manoel dos Santos, 78. Natural de Resende (RJ). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo (SP). Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



João Fernandes Pereira, 75. Natural de Ubá (MG). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Sueli Pereira Neris da Silva, 70. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.



Geraldo Paulino de Oliveira Filho, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Josué Teles, 63. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Francisco de Assis dos Santos, 62. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Miranda D’Avis, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Sonia Maria Soares Silva, 60. Natural de Alfredo Guedes (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Edson Barbosa, 50. Natural de Ressaquinha (MG). Residia no Jardim Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Felipe Abner da Cruz Jerônimo, 24. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Eugênio Francisco de Andrade, 22. Natural de Mauá. Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.