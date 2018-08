Mercadinho do Apu, de 'Os Simpsons', é recriado na vida real

22/08/2018 | 08:46



O mercadinho Kwik-E-Mart é um dos cenários mais tradicionais da animação Os Simpsons. O estabelecimento gerenciado por Apu, personagem que foi criticado em abril de 2018 por perpetuar estereótipos sobre indianos em produções dos Estados Unidos, agora tem uma versão de verdade localizada na estância turística de Myrtle Beach, nos Estados Unidos.

Não só a fachada do mercado imita a versão do desenho, com cores fortes e sua aparência cartunesca, mas os visitantes do local também podem comprar bebidas, energéticos e donuts baseados em marcas da animação como Duff, Buzz Cola, Lard Lad Donuts e Squishee, além de produtos oficiais como pelúcias, imãs e roupas.

"Não há nada parecido como Broadway at the Beach", disse Mark Cornell, vice-presidente da SixEx-Iwerks Entertainement, que colocou a atração na cidade, para a emissora WBTW. "Há muitas pessoas andando na rua e eu acho que foi o lugar perfeito para colocar o Kwik-E-Mart. Acredito que a família Simpson passaria férias em Myrtle Beach", completou.

O mercadinho funcionará em conjunto com o Aztec Theater - outro cenário da animação - que contará com uma experiência 4D da série e deve ser inaugurado até o fim de 2018.