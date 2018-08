Forças Armadas fazem nova operação em favelas da zona norte do Rio

22/08/2018 | 08:41



Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 22, uma grande quantidade de veículos das Forças Armadas se deslocou para a zona norte do Rio, às comunidades do Juramento e do Juramentinho, incluindo blindados. O Disque-Denúncia pede nas redes sociais para moradores denunciarem a localização de criminosos e armas nos dois morros.

Este é o terceiro dia consecutivo de operações com a presença das Forças Armadas em favelas da zona norte. Na segunda e na terça, pelo menos 70 pessoas foram presas em ações nos complexos da Maré, da Penha e do Alemão. Cinco civis e dois militares morreram.