Marina Ruy Barbosa radicaliza no visual e adota franja para novo papel na TV,

22/08/2018 | 08:11



Marina Ruy Barbosa não ficou loira, mas radicalizou no corte do cabelo para sua próxima personagem na TV. No Instagram, na noite da última terça-feira, dia 21, a atriz publicou o resultado da transformação, mencionando ter ficado ainda mais ruiva e que a mudança na cor do cabelo terá que ficar para uma outra novela.

New job, new hair! (Novo trabalho, novo cabelo) Para você Aguinaldo Silva. Começando a me transformar na Luz, minha próxima personagem das 21h. Mais curta, mais ruiva e com franja, escreveu na legenda da publicação.

O novo visual de Marina foi realizado pelo hair stylist Anderson Couto e beleza de Henrique Martins, no salão de beleza de Giovanna Ewbank, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje foi dia dela, Marina Ruy Barbosa. Obrigado pela confiança, escreveu o cabeleireiro na legenda.

Após dar adeus à Amália, sua personagem em Deus Salve o Rei, especulou-se que Marina poderia mudar a cor dos cabelos para o novo papel. No entanto, Aguinaldo Silva, autor de O Sétimo Guardião garantiu que iria querer sua atriz queridinha com as madeixas ruivas.

Marina, querida, Deus te quer assim: linda, talentosa e, nas minhas novelas, sempre ruiva. Beijo!, escreveu no Twitter.

Lembrando dos rumores, alguns fãs não perderam a chance de comentar sobre a coloração dos fios da beldade, que agora aparece com o cabelo na mais curto e repicado.

Não iria pintar de loiro para a nova personagem?, questionou um internauta.

Marina surpreendeu na resposta e garantiu que irá curtir caso mude a cor do cabelo numa próxima ocasião:

O Aguinaldo Silva escreveu a Luz e desejou ela ruiva. Na próxima, quem sabe, eu apareço loira. Vou curtir também.

Além de receber elogios dos seguidores, a beldade também recebeu uma enxurrada de comentários de famosos como, Sabrina Sato, Yanna Lavigne, Mariana Ximenes, Glória Maria, Preta Gil e Angélica, que aprovaram o novo visual da colega.