Iguatemi terá dois novos outlets, em SC e MG

22/08/2018 | 07:30



Outro gigante do luxo, o Grupo Iguatemi, tem investido pesado nos outlets. Ao contrário do Catarina, que aposta em grifes internacionais, o empreendimento da empresa - I Fashion Outlet - tem mix composto sobretudo por marcas tradicionais do varejo brasileiro. Já existe uma unidade em funcionamento em Novo Hamburgo (RS). Para dezembro, o grupo prevê um outlet com 82 lojas para Tijucas (SC), próximo a Florianópolis. A companhia tem também um projeto para a cidade de Nova Lima (MG). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.