Datafolha/Pernambuco: Paulo Câmara (PSB) 30%, Armando Monteiro (PTB) 24%

22/08/2018 | 03:20



O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), lidera a disputa eleitoral no Estado, com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quarta-feira, 22. O senador Armando Monteiro Neto (PTB) tem 24%.

A distância entre os dois candidatos a governador do Estado fica no limite da margem de erro, que é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Julio Lossio (Rede) e Ana Patricia Alves (PCO) registram 3% das intenções de voto. Depois aparecem Maurício Rands (PROS) e Simone Fontana (PSTU), que têm 2% cada. Dani Portela (PSOL) tem 1%. O Datafolha informa ainda que brancos e nulos somam 29% e que 6% dos eleitores estão indecisos ou não responderam em quem irão votar.

O atual governador também é o que apresenta maior rejeição, de 31%, seguido por Armando Monteiro, com 21%, Dani Portela, com 19%, e Maurício Rands, com 18%.

Senado

Na corrida pela duas vagas no Senado, a liderança é do ex-governador Jarbas Vasconcelos (MDB), com 34%. Depois, aparecem Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (DEM), ambos com 25%.

O Datafolha ouviu 1.224 eleitores nos dias 20 e 21 de agosto. O índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número PE-02817/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04023/2018.