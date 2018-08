Disputa pelo governo do Distrito Federal tem empate triplo, diz Datafolha

22/08/2018 | 03:13



A disputa pelo governo do Distrito Federal registra um empate técnico triplo na primeira posição, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quarta-feira, 22. Eliana Pedrosa (Pros) aparece com 15% das intenções de voto, seguida pelo atual governador, Rodrigo Rollemberg, com 14%, e por Rogério Rosso (PSD), com 13%.

Alberto Fraga (DEM) tem 8% e General Paulo Chagas (PRP), 5%. Com 3% cada, aparecem Fátima Sousa (PSOL) e Miragaya (PT). Alexandre Guerra (Novo) e Ibaneis (MDB) têm 2% cada. Guillem (PSTU) e Renan Rosa (PCO) somam 1% cada. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Senado

Na disputa pelo Senado, Cristovam Buarque lidera com 27%, seguido por Leila do Vôlei (PSB), com 19%, Chico Leite (Rede), com 17%, e Izalci (PSDB), também com 17%.

O Datafolha ouviu 919 eleitores no Distrito Federal nos dias 20 e 21. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob os protocolos DF 07735/2018 e BR 04023/2018. O nível de confiança é de 95%.