Com 25%, João Doria lidera corrida pelo governo de São Paulo, diz Datafolha

O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) lidera a corrida para o governo paulista, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quarta-feira, 22. Doria aparece com 25% das intenções de voto, à frente do presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), que tem 20%. O atual governador Márcio França (PSB) e o petista Luiz Marinho aparecem com 4% cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Professora Lisete (Psol) e Major Costa e Silva (DC) registram 2%. Com 1% cada, aparecem Marcelo Cândido (PDT), Prof. Claudio Fernando (PMN), Rodrigo Tavares (PRTB), Toninho Ferreira (PSTU) e Rodrigo Chequer (Novo). Edson Dorta (PCO) não pontuou.

O Datafolha informa ainda que 37% dos eleitores ainda não escolheram candidato. Desse grupo, 26% pretendem votar em branco ou nulo e 11% estão indecisos.

Líder na sondagem, Doria também está na frente no quesito rejeição. De acordo com o Datafolha, 32% do eleitorado não votaria no tucano de jeito nenhum. Na sequência aparecem Skaf (21%), Marinho (19%) e França (15%).

Senado

Eduardo Suplicy (PT) lidera com folga a disputa pelas duas vagas ao Senado, segundo o Datafolha, com 32% das intenções de voto. Mario Covas Neto (Podemos) tem 18% e Major Olímpio (PSL), 13%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos SP 0812/2018 e BR 04023/2018, e tem nível de confiança de 95%. O levantamento ouviu 2.018 pessoas, em 50 cidades de São Paulo, nos dias 20 e 21.