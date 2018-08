História do Diário é celebrada em sessão solene em São Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



22/08/2018 | 07:18



Sessão solene realizada ontem à noite, na Câmara de São Bernardo, em homenagem aos 60 anos do Diário, ressaltou a importância do periódico na contagem das histórias da região ao longo de seis décadas. Personalidades presentes ao evento afirmaram que passado, presente e futuro têm lugar garantido nas páginas do Diário.

A atividade contou com a presença de autoridades da cidade, como o presidente do Legislativo, Pery Cartola (PSDB), a secretária de Comunicação, Thais Santiago, representando o prefeito Orlando Morando (PSDB), o titular de Meio Ambiente, José Carlos Pagliuca, e o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) local, Luís Ricardo Davanzo, e representantes do Diário, como o diretor de Redação, Evaldo Novelini, e a diretora de Planejamento e Gestão, Elaine Mateus da Silva.

Para o presidente da Câmara, o Diário é o principal jornal do Grande ABC e mereceu um ato solene em homenagem aos 60 anos. “O fortalecimento da região se deve, também, às páginas do jornal. A apuração, a cobertura isenta e a importância dos fatos registrados pelo Diário corroboram o poderio de sua cobertura. É uma honra participar desta homenagem singela”, disse. “Espero que o jornal possa registrar mais 60 anos do crescimento e da importância da região.”

Para a secretária de Comunicação, Thais Santiago, o periódico contribui significativamente para o desenvolvimento do Grande ABC. “Gostaria de parabenizar o Diário, em nome do prefeito Orlando Morando, e parabenizar o trabalho de desenvolvimento de diversas áreas da região.”

Depois da sessão solene, foi inaugurada a exposição em celebração às seis décadas de existência do Diário, contadas por meio das capas históricas do periódico, de charges, de fotografias premiadas e de seus produtos. A mostra está situada no andar térreo da Casa e ficará à disposição do público até o dia 3 de setembro.

No ato, que contou com apresentação do coral da OAB, o diagramador Paulo Cesar Teixeira Nunes, idealizador da exposição, e o editor de Política do jornal, Raphael Rocha, foram homenageados pelo presidente da Câmara.

Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini agradeceu a homenagem e relembrou a importância dos jornais impressos e diários. “Agradeço enormemente a homenagem. A nossa missão é contar a história do Grande ABC. São em homenagens como essas que nos faz refletir de como o jornalismo e o Diário fazem a diferença na vida das pessoas.”