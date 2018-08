Negociações não avançam e reunião com a Fenaban retorna amanhã

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/08/2018 | 07:30



Após reunião que durou todo o dia de ontem entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos, em São Paulo, não houve avanços nas negociações da campanha salarial. Nova agenda foi marcada para amanhã. Representantes dos trabalhadores reforçaram que os bancos podem atender as reivindicações da categoria, até por conta do montante que lucram.

“Queremos chegar a acordo na mesa de negociação que garanta aumento real em todas as verbas e que mantenha os direitos dos bancários”, disse o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira.