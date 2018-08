Startup Weekend busca estimular empreendedorismo

Da Redação



22/08/2018 | 07:30



De sexta-feira a domingo, Santo André vai receber o Startup Weekend, cujo intuito é proporcionar aos participantes uma imersão no modelo de startup, ensinando como construir um negócio inovador. Ao todo, o evento, que terá 54 horas de duração, vai ocorrer no Salão Burle Marx, na Prefeitura.

No primeiro dia, as pessoas vão se conhecer, apresentar ideias e formar times. As equipes vão trabalhar no sábado e domingo para apresentar aos jurados da banca final um projeto viável de startup. Os participantes vão contar com apoio de mentores, que são empreendedores experientes.

O projeto é da aceleradora Techstars, e tem o apoio do Itescs (Instituto de Tecnologia de São Caetano) e da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, além de envolver toda comunidade de startups presente na região.

“Temos como missão trazer uma gestão inovadora, preocupada com o crescimento econômico e inserida na modernidade. As startups estão expandindo muito na região, e Santo André quer contribuir com o desenvolvimento dessas iniciativas”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O Startup Weekend já deu origem a mais de 23 mil startups, em 150 países. “O evento é democrático e qualquer pessoa é bem-vinda para expor suas ideias e receber o feedback.. A iniciativa conta com a importante participação de mentores, jurados, oradores e investidores”, comentou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Ajan Marques de Oliveira.

De acordo com a Prefeitura, o evento não tem fins lucrativos e o investimento cobre custos com alimentação e infraestrutura. Não há restrição de idade ou formação para os participantes, que podem se inscrever em uma das três categorias: negócios (administradores, profissionais de marketing e vendas ou qualquer outro perfil não técnico); desenvolvedor (especialistas em programação) e designer.

Até o fechamento desta edição restavam cerca de 20 vagas disponíveis, do total de 100, sendo que o valor de cada ingresso é R$ 170. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.sympla.com.br/startup-weekend-santo-andre__263641/.