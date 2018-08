Só em setembro campanha começa a valer, diz Alckmin

21/08/2018 | 20:46



O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 21, que a campanha só irá mobilizar os eleitores em setembro. O tempo que terá na TV, onze minutos diários, o maior entre os presidenciáveis, será determinante para sua campanha, acredita.

"Vamos apresentar o melhor programa. (Os onze minutos) vão ser importantes. A campanha começa depois da parada de 7 de setembro. Você vai começar a ter algum sinal depois do dia 10 de setembro, depois de uns 10 dias de TV e rádio", declarou o ex-governador.

Ele se reuniu com o arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, e tratou da crise na segurança pública no Estado. Depois, deu entrevista e reafirmou que "não pode ser episódica" a participação do governo federal no combate ao crime organizado, como acontece atualmente no Rio, sob intervenção na segurança.

O tucano voltou a defender a criação de uma Guarda Nacional permanente, com agentes de segurança dos próprios Estados - diferentemente da Força Nacional, cujo efetivo sai de outras unidades da federação. Mas os custos disso ainda não foram estimados por sua equipe.