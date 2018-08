Com mau tempo, Atlético-PR só viajará para jogo em Chapecó na manhã de quarta

21/08/2018 | 20:36



O mau tempo na cidade de Chapecó, região oeste de Santa Catarina, e que gerou o fechamento do Aeroporto Serafin Enoss Beraso, quase adiou a partida entre Chapecoense e Atlético-PR, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, no entanto, segue marcado para esta quarta-feira, às 19h30.

Na segunda-feira, a delegação da Chapecoense já teve sua programação alterada devido às condições climáticas. Após enfrentar o São Paulo, no Morumbi, a Chapecoense não conseguiu desembarcar na cidade catarinense e teve de pousar em Porto Alegre e seguir viagem de ônibus por cerca de sete horas, atrasando a programação já visando o jogo seguinte.

Da mesma forma, o Atlético-PR também não conseguiria chegar de avião com antecedência. Não teve teto tanto em Chapecó como também na cidade gaúcha de Passo Fundo nesta terça-feira. A equipe paranaense chegou a cogitar viajar de ônibus, mas chegaria no dia do jogo após nove horas de estrada. Assim, optou por seguir de avião na quarta-feira, às 11 horas da manhã.

A sequência de jogos complicaria a remarcação da partida, que teria de ficar só para meados de setembro, provavelmente no dia 13. O jogo não pode ser adiado em apenas um dia, porque o Atlético enfrenta o Grêmio no sábado. Como o time gaúcho joga pela Copa Libertadores na terça-feira diante do Estudiantes, a partida pelo Brasileirão também não poderia ser deslocada para o domingo.