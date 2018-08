Trump evita comentar sobre confissão de culpa de seu ex-advogado Michael Cohen

21/08/2018 | 20:13



Ao desembarcar do avião presidencial em Charleston, no Estado da Virgínia Ocidental, para um comício previsto para as 20h (de Brasília), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evitou fazer comentários sobre a confissão de culpa feita pelo seu ex-advogado pessoal Michael Cohen por crimes cometidos na campanha eleitoral à Casa Branca em 2016.

Cohen, que até há pouco tempo ainda tinha Trump como cliente, confessou hoje ser culpado de acusações de fraude bancária, fraude fiscal e violações de leis de financiamento de campanha e que agiu "em coordenação e sob a direção de um candidato para um cargo oficial federal".

No desembarque em Charleston, Trump se aproximou de repórteres e se limitou a dizer que a condenação, também hoje, do seu ex-diretor de campanha Paul Manafort "não tem nada a ver com a Rússia", em referência às suspeitas de conluio com Moscou em busca de favorecimento no pleito de dois anos atrás. "A caça às bruxas continua", encerrou o presidente americano.