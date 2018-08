Ex-diretor de campanha de Trump é condenado em oito acusações de fraude fiscal

21/08/2018 | 20:13



Um júri federal considerou Paul Manafort, que foi diretor de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpado em oito acusações de fraude fiscal e bancária. O júri não conseguiu chegar a um veredicto em relação a outras dez acusações. Manafort foi considerado culpado em todas as cinco acusações que enfrentou por fraude fiscal, em duas acusações por fraude bancária e também teve culpa atribuída por ocultação de informação em uma conta bancária estrangeira.

"Manafort está decepcionado por não ter absolvições durante todo o processo, ou por um júri completo em todos os aspectos", disse seu advogado, Kevin Downing, a repórteres do lado de fora do tribunal. "No entanto, ele gostaria de agradecer ao juiz Ellis por conceder a ele um julgamento justo e ao júri por sua deliberação muito disputada." Fonte: Dow Jones Newswires.