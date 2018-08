Loss barra Gabriel e faz três mudanças no Corinthians para jogo de quarta

21/08/2018 | 19:12



O técnico Osmar Loss vai promover três mudanças no time titular do Corinthians para o jogo desta quarta-feira contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em comparação à formação que no sábado perdeu para o Grêmio, em casa, saem o goleiro Walter, o volante Gabriel e o meia Araos para as entradas de Cássio, Douglas e Clayson.

O goleiro não enfrentou o Grêmio por estar suspenso, enquanto os outros dois se recuperavam de lesão. A nova formação já treinou junta no fim da tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, quando Loss promoveu as alterações na formação. Com as novidades, o Corinthians deve entrar em campo sem um centroavante fixo. O paraguaio Romero é quem deve atuar na função.

O time titular deve ter: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Clayson; Romero. A permanência de Ralf na formação também servirá para treinar o time para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Colo-Colo, na semana que vem. Na ocasião, o volante Gabriel estará suspenso pela expulsão no Chile e não poderá atuar na Arena Corinthians.

O lateral Danilo Avelar reconheceu que a equipe está pressionada pela distância de 15 pontos para o líder do Brasileirão, o São Paulo. "Em um momento como esse vai existir pressão. Não transmitimos essa pressão para o campo. Tem de estar tranquilo, com a cabeça boa, sabendo que tem que ganhar. Pressão tem sim, mas não deixamos tomar conta, ela não vai colaborar em nada", disse.