Jada Pinkett Smith dá conselho a quem foi traído e aponta traumas como causa de traição

21/08/2018 | 19:11



Jada Pinkett Smith tem dado lições sobre a vida já há algum tempo, desde que começou o programa Red Table Talk, no Facebook.

E não foi diferente no domingo, dia 19, quando ela falou sobre traumas e traição, no Instagram.

Esposa de Will Smith e mãe de Jaden e Willow, ela falou com os seguidores sobre a culpa que o traído sente:

Para minhas rainhas que foram traídas pelos seus homens: não é sua culpa, pare de achar que é sua culpa. Para meus reis que foram traídos por suas mulheres: não é sua culpa. Sim, mulheres traem também.

Mas ela foi mais fundo, dizendo que nem sempre a traição envolve o estado do relacionamento em si:

Sexo é uma das forças mais fortes com as quais temos que lidar no universo. É sobre autoaperfeiçoamento, não é nem sobre o que está acontecendo no relacionamento.

E continuou, afirmando que alguns traumas fazem com que a pessoa traia, e dando um conselho:

Se você acha que só porque alguém fala eu te amo ou que quer estar em um relacionamento com você - que isso vai dissolver todos os traumas com os quais ele vem... Que eles vão saber como lidar com seus traumas. Não, as pessoas pisam na bola. Então aqui vai meu conselho: fique com alguém que quer se aperfeiçoar, se tornar mestre de si mesmo. Sei que tem muita dor na infidelidade, mas relacionamentos são uma empreitada espiritual - só tenha certeza que você está com alguém que vale a pena.

Os seguidores apreciaram o conselho e a encheram de agradecimentos e elogios:

Você precisa ganhar um prêmio

Obrigada por dividir conosco sua sabedoria.

Sigo curando meus traumas, suas palavras certamente ajudarão... muito obrigado!