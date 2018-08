Grohe é vetado e Paulo Victor celebra por atuar com Geromel e Kannemann no Grêmio

21/08/2018 | 18:57



O goleiro Marcelo Grohe não participou de treino fechado do Grêmio nesta terça-feira e será desfalque para a partida contra o Cruzeiro, às 21h45 desta quarta-feira, em Porto Alegre. A vaga deve ser ocupada por Paulo Victor, que estava suspenso no compromisso anterior do time pelo Campeonato Brasileiro.

"Fiz 19 jogos pelo Grêmio e só dois no time titular. Sem desmerecer, mas a gente sabe que a equipe titular tem um entrosamento maior. Algumas vezes, disputei partidas na equipe reserva com três ou quatro garotos estreando", comentou o goleiro em entrevista coletiva nesta terça-feira, após treino no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

"Foram dois jogos ao lado do Geromel e do Kannemann, o que é um prazer. São dois zagueiros de seleção, um da brasileira e outro da argentina. São atletas que conquistaram isso com méritos", disse Paulo Victor, contente por poder jogar com a dupla.

No último sábado, na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, a escalação de Grohe estava programada, mas o goleiro sentiu um problema muscular no trabalho de aquecimento antes da partida. Uma vez que Paulo Victor nem viajou a São Paulo, para a disputa do jogo, o titular no duelo foi Bruno Grassi.

Se Grohe será desfalque pela segunda partida consecutiva, Michel participou do treino nesta terça a estará à disposição do técnico Renato Gaúcho, depois de o volante se recuperar de lesão muscular sofrida em maio. Preservados contra o Corinthians, Maicon e Léo Moura também poderão atuar.