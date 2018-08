Benfica empata em casa com PAOK e se complica no playoff da Liga dos Campeões

21/08/2018 | 18:27



O Benfica empatou por 1 a 1 com o PAOK nesta terça-feira, em casa, no jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões. O time português saiu na frente, mas permitiu o empate do adversário no segundo tempo em duelo disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

A definição do classificado para a fase de grupos da principal competição europeia acontecerá na quarta-feira, dia 29, na Grécia. O PAOK joga por um empate sem gols. O Benfica precisa vencer ou buscar uma igualdade por dois ou mais gols.

O time português abriu o marcador no último minuto do primeiro tempo. O zagueiro brasileiro Maurício, ex-Fluminense, derrubou Gedson Fernandes na área. Pênalti, que Pizzi bateu para colocar os donos da casa em vantagem.

O PAOK também contou com a participação em campo do atacante brasileiro Léo Jabá, ex-Corinthians, que foi substituído no segundo tempo, e do lateral-direito Léo Matos, que teve passagem pelo Flamengo. Pelo time português, atuou o zagueiro Jardel, ex-Santos e ex-Avaí. O atacante Jonas ficou fora da partida.

O Benfica teve boa chance de ampliar o marcador em chute de fora da área de Alex Grimaldo que Paschalakis fez a defesa. O PAOK, que adotou uma postura mais defensiva, encontrou o gol em uma das poucas vezes que foi ao ataque. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Varela cabeceou no travessão. Na sobra, o egípcio Warda, com uma cabeleira à la Marcelo, aproveitou a sobra e mandou uma bomba para as redes.

OUTROS JOGOS - O PSV Eindhoven deu um passo importante rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões ao vencer o BATE por 3 a 2, de virada, fora de casa, na Bielo-Rússia. Pereiro, Lozano e Malen marcaram para os visitantes. Tuominen e Hleb descontaram. O jogo de volta acontecerá no dia 29, na Holanda. No outro duelo desta terça-feira, o Estrela Vermelha empatou sem gols com o Salzburg, em casa. A partida de volta também acontecerá dia 29.

Nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), haverá outros três jogos do playoff da Liga dos Campeões. O Ajax enfrentará o Dínamo de Kiev, em Amsterdã; o Vidi vai encarar o AEK, em Budapeste; e o Young Boys receberá o Dínamo Zagreb, em Berne, na Suíça.